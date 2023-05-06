Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ADANA FEKE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.878 oy %64.52
3.092 oy %29

ADANA FEKE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ADANA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.43 6.679
%0 0
%33.18 3.607
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.43 44.001
%0 0
%49.84 48.273
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.37 80.467
%0 0
%62.92 161.389
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.52 6.878
%0 0
%29 3.092
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.67 11.636
%0 0
%29.15 5.165
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.98 11.072
%0 0
%23.12 3.606
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.44 5.350
%0 0
%61.87 9.340
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.04 50.487
%0 0
%32.48 27.313
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.68 7.844
%0 0
%35.37 4.728
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.49 6.448
%0 0
%19.96 1.728
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.36 73.168
%0 0
%35.74 46.391
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.97 182.437
%0 0
%57.78 277.619
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.48 6.793
%0 0
%32.45 3.528
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.46 6.351
%0 0
%43.56 5.273
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.84 110.521
%0 0
%46.72 105.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,788 | Katılım Oranı: %86.29
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.526,878 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %293,092 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.52588 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.97103 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,564 | Katılım Oranı: %87.46
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.917,093 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.421,741 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.91,580 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.99105 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.4245 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3537 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,220 | Katılım Oranı: %77.34
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.185,891 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %38.493,831 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.33232 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı