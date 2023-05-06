Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ANKARA NALLIHAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.393 oy %54.55
7.280 oy %38.21

ANKARA NALLIHAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ANKARA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.04 19.723
%0 0
%20.53 5.620
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.21 156.144
%0 0
%33.41 86.646
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.41 5.066
%0 0
%38.15 3.488
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.71 8.909
%0 0
%32.94 4.680
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.77 18.928
%0 0
%35.23 11.747
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.18 4.997
%0 0
%18.04 1.153
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.39 133.418
%0 0
%75 490.695
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.86 44.878
%0 0
%22.12 13.813
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.28 15.098
%0 0
%45.53 14.239
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.35 170.283
%0 0
%51.89 219.013
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.19 1.248
%0 0
%31.95 631
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.25 45.423
%0 0
%45.14 43.393
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.49 4.073
%0 0
%28.83 1.793
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.45 10.855
%0 0
%32.16 5.417
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.32 24.411
%0 0
%28.13 10.847
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.22 5.981
%0 0
%29.13 2.671
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.52 324.987
%0 0
%40.1 248.143
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.26 13.834
%0 0
%26.19 5.308
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.23 212.080
%0 0
%46.7 209.682
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.55 10.393
%0 0
%38.21 7.280
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.75 42.573
%0 0
%40.33 33.177
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.15 73.057
%0 0
%22.38 23.311
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.99 225.811
%0 0
%30.73 113.785
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.66 11.469
%0 0
%38.56 7.946
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.32 189.207
%0 0
%53.93 259.545
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 21,762 | Katılım Oranı: %90.14
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.5510,393 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %38.217,280 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.511,241 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.72138 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,582 | Katılım Oranı: %89.15
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.7811,416 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %23.934,647 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %16.173,140 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.57111 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2855 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2752 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,266 | Katılım Oranı: %81.11
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.5110,014 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.818,049 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.68309 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı