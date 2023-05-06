ANTALYA FİNİKE SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ANTALYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.24 4.275
|
%0 0
%38.36 2.916
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.81 22.383
|
%0 0
%46.31 22.627
|
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.73 87.641
|
%0 0
%48.65 97.493
|
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.81 9.182
|
%0 0
%45.37 8.715
|
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.58 22.701
|
%0 0
%48.12 24.501
|
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.78 14.112
|
%0 0
%42.77 11.884
|
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.86 15.743
|
%0 0
%46.3 15.554
|
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.23 15.248
|
%0 0
%52.49 19.412
|
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.02 2.624
|
%0 0
%41.89 2.113
|
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.66 978
|
%0 0
%49.52 1.038
|
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.56 17.624
|
%0 0
%52.43 21.709
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.41 11.584
|
%0 0
%53.13 15.233
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.71 163.790
|
%0 0
%49.67 190.482
|
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.24 28.605
|
%0 0
%69.25 78.488
|
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.12 21.324
|
%0 0
%39.7 15.643
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.6 24.824
|
%0 0
%43.08 21.557
|
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.72 70.578
|
%0 0
%48.12 77.692
|
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%29.16 98.079
|
%0 0
%64.92 218.385
|
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.94 36.425
|
%0 0
%50.3 44.760