Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ANTALYA KEMER
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.584 oy %40.41
15.233 oy %53.13

ANTALYA KEMER SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ANTALYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.24 4.275
%0 0
%38.36 2.916
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.81 22.383
%0 0
%46.31 22.627
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.73 87.641
%0 0
%48.65 97.493
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.81 9.182
%0 0
%45.37 8.715
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.58 22.701
%0 0
%48.12 24.501
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.78 14.112
%0 0
%42.77 11.884
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.86 15.743
%0 0
%46.3 15.554
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.23 15.248
%0 0
%52.49 19.412
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.02 2.624
%0 0
%41.89 2.113
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.66 978
%0 0
%49.52 1.038
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.56 17.624
%0 0
%52.43 21.709
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.41 11.584
%0 0
%53.13 15.233
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.71 163.790
%0 0
%49.67 190.482
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.24 28.605
%0 0
%69.25 78.488
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.12 21.324
%0 0
%39.7 15.643
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.6 24.824
%0 0
%43.08 21.557
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.72 70.578
%0 0
%48.12 77.692
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%29.16 98.079
%0 0
%64.92 218.385
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.94 36.425
%0 0
%50.3 44.760
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 32,867 | Katılım Oranı: %88.45
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %53.1315,233 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.4111,584 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.981,714 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.48138 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,545 | Katılım Oranı: %86.26
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %42.1410,195 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.339,998 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.512,784 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.421,070 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3994 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2151 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,075 | Katılım Oranı: %70.63
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %54.8810,732 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.477,718 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.651,105 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı