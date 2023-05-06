ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ÇANKIRI GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.51 2.117
|
%0 0
%17.71 490
|
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.39 1.516
|
%0 0
%13.32 245
|
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.62 7.214
|
%0 0
%25.41 2.711
|
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.42 3.224
|
%0 0
%21.23 945
|
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.03 7.225
|
%0 0
%18.58 1.813
|
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.48 4.257
|
%0 0
%12.73 657
|
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.7 2.405
|
%0 0
%10.76 313
|
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.48 4.424
|
%0 0
%19.02 1.115
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.31 38.988
|
%0 0
%23.27 13.477
|
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%88.13 7.276
|
%0 0
%8.32 687
|
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.9 5.419
|
%0 0
%26.14 2.117
|
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%87.14 4.843
|
%0 0
%8.91 495