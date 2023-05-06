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ANASAYFA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Recep Tayyip Erdoğan

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

DOĞUM TARİHİ :26.02.1954 ÜNİVERSİTE :MARMARA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE :İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GENEL TOPLAM TÜRKİYE YURT DIŞI
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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
TÜRKİYE YURT DIŞI
İLLER RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.93 610.132
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.2 211.389
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.86 301.938
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.72 68.468
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.53 180.181
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.25 130.248
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46 1.772.846
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.85 667.720
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.16 21.355
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.68 54.620
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.08 294.124
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.07 399.145
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.1 74.428
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.95 101.386
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.86 38.754
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.88 75.103
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.08 94.412
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.45 80.997
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.88 128.951
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.71 93.090
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.47 1.089.602
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.49 155.165
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.14 88.908
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.74 218.807
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.88 312.634
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.48 239.827
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.6 182.976
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.11 91.025
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.18 242.098
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.3 89.811
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.59 295.655
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.81 257.707
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.76 684.050
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.05 183.750
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.42 58.267
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.64 37.188
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.03 418.228
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.29 26.056
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.65 154.331
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.68 4.738.680
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.48 964.470
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.88 453.535
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.4 94.396
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.28 100.850
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.39 56.366
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.45 165.570
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.33 582.088
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.66 105.648
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.47 79.824
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.11 80.871
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.55 55.451
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.27 740.508
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.94 983.270
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.31 256.211
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.39 296.188
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.15 468.849
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.29 141.234
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.57 455.498
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.66 225.948
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.12 72.102
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.88 125.889
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.49 130.421
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.16 312.502
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.32 206.929
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.79 169.230
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.75 457.175
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.02 555.696
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.55 67.465
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.52 85.405
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.4 280.294
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62 606.584
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.43 57.228
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.02 298.503
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.19 246.880
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.32 349.217
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.2 9.178
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.6 118.509
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.61 191.106
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.74 83.608
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.7 185.629
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.89 205.720
ÜLKELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YURT DIŞI %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ABD
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.2 8.364
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.49 475.593
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.48 204
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.65 8.004
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.96 44.455
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.42 3.263
BAE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.08 2.229
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.25 217
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.61 63
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.31 61.435
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%18.25 11.619
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.92 669
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.26 40
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.3 475
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.64 518
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%7.7 155
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.08 255
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.22 9.030
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%3.78 25
FAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.19 163
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.18 778
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.76 126.572
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.86 80.560
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.04 162
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.27 91
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.34 315
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.41 98.265
IRAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.13 827
İRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.76 229
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%7.53 353
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.09 565
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25 250
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.22 5.993
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.33 24.045
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.95 2.424
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.1 966
KANADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.65 3.791
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%12.93 138
KATAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.8 4.138
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.1 980
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.36 1.032
KKTC
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.41 32.295
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.77 517
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.16 2.007
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.54 1.157
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%11.72 68
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%95.44 2.805
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.19 9.137
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.68 496
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.83 681
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.91 195
MALTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.22 345
MISIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.2 618
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.21 150
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.19 38
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.45 2.610
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.6 929
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.62 261
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%8.61 436
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%4.42 38
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.81 1.696
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.68 1.817
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.42 565
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%10.65 61
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%15.1 58
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.61 7.304
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.81 151
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%13.21 63
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.52 151
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.31 131
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.79 198
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%88.65 1.218
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%13.97 44
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.98 250
Kaynak: Anadolu Ajansı