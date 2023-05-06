|GENEL TOPLAM
|TÜRKİYE
|YURT DIŞI
|%0 0
|
%0
0
|
%0
0
|İLLER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.93 610.132
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.2 211.389
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.86 301.938
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.72 68.468
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.53 180.181
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.25 130.248
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46 1.772.846
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.85 667.720
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.16 21.355
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.68 54.620
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.08 294.124
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.07 399.145
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.1 74.428
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.95 101.386
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.86 38.754
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.88 75.103
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.08 94.412
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.45 80.997
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.88 128.951
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.71 93.090
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.47 1.089.602
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.49 155.165
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.14 88.908
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.74 218.807
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.88 312.634
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.48 239.827
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.6 182.976
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.11 91.025
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.18 242.098
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.3 89.811
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.59 295.655
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.81 257.707
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.76 684.050
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.05 183.750
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.42 58.267
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.64 37.188
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.03 418.228
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.29 26.056
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.65 154.331
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.68 4.738.680
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.48 964.470
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.88 453.535
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.4 94.396
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.28 100.850
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.39 56.366
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.45 165.570
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.33 582.088
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.66 105.648
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.47 79.824
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.11 80.871
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.55 55.451
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.27 740.508
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.94 983.270
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.31 256.211
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.39 296.188
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.15 468.849
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.29 141.234
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.57 455.498
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.66 225.948
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.12 72.102
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.88 125.889
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.49 130.421
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.16 312.502
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.32 206.929
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.79 169.230
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.75 457.175
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.02 555.696
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.55 67.465
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.52 85.405
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.4 280.294
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62 606.584
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.43 57.228
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.02 298.503
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.19 246.880
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.32 349.217
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.2 9.178
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.6 118.509
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.61 191.106
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.74 83.608
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.7 185.629
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.89 205.720
|ÜLKELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|
YURT DIŞI %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ABD
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.2 8.364
|
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.49 475.593
|
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.48 204
|
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.65 8.004
|
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.96 44.455
|
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.42 3.263
|
BAE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.08 2.229
|
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.25 217
|
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.61 63
|
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.31 61.435
|
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%18.25 11.619
|
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.92 669
|
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.26 40
|
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.3 475
|
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.64 518
|
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%7.7 155
|
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.08 255
|
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.22 9.030
|
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%3.78 25
|
FAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.19 163
|
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.18 778
|
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.76 126.572
|
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.86 80.560
|
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.04 162
|
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.27 91
|
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.34 315
|
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.41 98.265
|
IRAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.13 827
|
İRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.76 229
|
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%7.53 353
|
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.09 565
|
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25 250
|
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.22 5.993
|
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.33 24.045
|
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.95 2.424
|
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.1 966
|
KANADA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.65 3.791
|
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%12.93 138
|
KATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.8 4.138
|
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.1 980
|
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.36 1.032
|
KKTC
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.41 32.295
|
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.77 517
|
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.16 2.007
|
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.54 1.157
|
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%11.72 68
|
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%95.44 2.805
|
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.19 9.137
|
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.68 496
|
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.83 681
|
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.91 195
|
MALTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.22 345
|
MISIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.2 618
|
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.21 150
|
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.19 38
|
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.45 2.610
|
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.6 929
|
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.62 261
|
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%8.61 436
|
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%4.42 38
|
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.81 1.696
|
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.68 1.817
|
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.42 565
|
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%10.65 61
|
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%15.1 58
|
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.61 7.304
|
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.81 151
|
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%13.21 63
|
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.52 151
|
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.31 131
|
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.79 198
|
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%88.65 1.218
|
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%13.97 44
|
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.98 250