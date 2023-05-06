Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA DİYARBAKIR DİCLE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.481 oy %32.68
10.917 oy %65.1

DİYARBAKIR DİCLE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
DİYARBAKIR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.68 45.462
%0 0
%75.79 151.933
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.43 12.547
%0 0
%78.68 48.324
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.88 13.398
%0 0
%39.83 9.221
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.22 11.761
%0 0
%64.79 22.268
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.05 3.103
%0 0
%39.46 2.146
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.68 5.481
%0 0
%65.1 10.917
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38 3.713
%0 0
%60.08 5.871
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%29.89 20.173
%0 0
%68.59 46.296
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.31 6.400
%0 0
%48.42 6.284
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.06 1.719
%0 0
%74.72 5.569
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.03 53.799
%0 0
%74.58 166.969
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%15.07 1.206
%0 0
%83.57 6.690
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.58 6.617
%0 0
%59.16 10.147
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%12.78 1.844
%0 0
%83.91 12.106
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%19.97 8.724
%0 0
%78.6 34.342
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%29.25 13.660
%0 0
%69.7 32.549
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.83 30.220
%0 0
%71.16 80.161
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 23,603 | Katılım Oranı: %75.44
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %65.110,917 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.685,481 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.57264 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.64108 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,394 | Katılım Oranı: %78.7
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %58.939,796 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %30.25,021 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %4.64772 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %3.44572 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.43404 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3559 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,953 | Katılım Oranı: %61.97
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %55.437,619 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.575,989 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1138 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı