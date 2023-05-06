Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ELAZIĞ ARICAK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.069 oy %73.08
1.682 oy %24.25

ELAZIĞ ARICAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ELAZIĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.96 1.109
%0 0
%35.51 668
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.61 2.754
%0 0
%24.28 921
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.08 5.069
%0 0
%24.25 1.682
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.97 7.227
%0 0
%15.96 1.424
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48 7.568
%0 0
%50.23 7.920
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.66 3.135
%0 0
%25.45 1.129
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.91 16.838
%0 0
%18.68 3.986
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.6 3.849
%0 0
%33.01 1.998
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.84 181.277
%0 0
%28.97 79.758
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.7 9.450
%0 0
%11.09 1.209
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.61 3.822
%0 0
%21.15 1.069
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,517 | Katılım Oranı: %76.94
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.085,069 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %24.251,682 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %2.31160 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3625 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,622 | Katılım Oranı: %80.86
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.15,777 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %14.791,108 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.42406 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.43107 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.0478 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2317 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,524 | Katılım Oranı: %73.71
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.484,804 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %27.481,873 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.04139 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı