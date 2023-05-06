Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA GİRESUN DERELİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.640 oy %79.36
2.136 oy %15.93

GİRESUN DERELİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.09 4.444
%0 0
%10.94 578
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.78 30.021
%0 0
%31.73 15.175
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%87.59 3.600
%0 0
%10.22 420
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.99 3.109
%0 0
%20.84 864
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.36 10.640
%0 0
%15.93 2.136
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.09 2.985
%0 0
%24.09 1.026
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.49 14.615
%0 0
%30.77 7.197
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.66 5.487
%0 0
%33.18 2.906
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.51 12.310
%0 0
%36.18 7.612
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.22 4.241
%0 0
%19.5 1.071
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.27 8.837
%0 0
%32.57 4.623
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.79 45.613
%0 0
%43.57 40.735
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.2 5.895
%0 0
%36.58 3.642
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77 10.065
%0 0
%17.01 2.224
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.21 13.972
%0 0
%31.66 7.112
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.18 7.916
%0 0
%17.36 1.758
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,499 | Katılım Oranı: %89.53
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.3610,640 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %15.932,136 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.04541 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.6790 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,091 | Katılım Oranı: %87.51
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.5411,001 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %111,484 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.57886 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4155 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2737 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2129 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,257 | Katılım Oranı: %78.93
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.9910,300 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %16.562,081 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.45182 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı