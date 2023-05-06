GİRESUN GÜCE SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84.09 4.444
|
%0 0
%10.94 578
|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.78 30.021
|
%0 0
%31.73 15.175
|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%87.59 3.600
|
%0 0
%10.22 420
|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.99 3.109
|
%0 0
%20.84 864
|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.36 10.640
|
%0 0
%15.93 2.136
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.09 2.985
|
%0 0
%24.09 1.026
|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.49 14.615
|
%0 0
%30.77 7.197
|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.66 5.487
|
%0 0
%33.18 2.906
|
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.51 12.310
|
%0 0
%36.18 7.612
|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.22 4.241
|
%0 0
%19.5 1.071
|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.27 8.837
|
%0 0
%32.57 4.623
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.79 45.613
|
%0 0
%43.57 40.735
|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.2 5.895
|
%0 0
%36.58 3.642
|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77 10.065
|
%0 0
%17.01 2.224
|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.21 13.972
|
%0 0
%31.66 7.112
|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.18 7.916
|
%0 0
%17.36 1.758