Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA GİRESUN YAĞLIDERE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.916 oy %78.18
1.758 oy %17.36

GİRESUN YAĞLIDERE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GİRESUN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.09 4.444
%0 0
%10.94 578
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.78 30.021
%0 0
%31.73 15.175
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%87.59 3.600
%0 0
%10.22 420
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.99 3.109
%0 0
%20.84 864
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.36 10.640
%0 0
%15.93 2.136
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.09 2.985
%0 0
%24.09 1.026
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.49 14.615
%0 0
%30.77 7.197
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.66 5.487
%0 0
%33.18 2.906
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.51 12.310
%0 0
%36.18 7.612
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.22 4.241
%0 0
%19.5 1.071
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.27 8.837
%0 0
%32.57 4.623
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.79 45.613
%0 0
%43.57 40.735
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.2 5.895
%0 0
%36.58 3.642
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77 10.065
%0 0
%17.01 2.224
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.21 13.972
%0 0
%31.66 7.112
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.18 7.916
%0 0
%17.36 1.758
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,331 | Katılım Oranı: %85.11
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.187,916 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %17.361,758 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.73378 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.7273 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,036 | Katılım Oranı: %86.44
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.377,898 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %10.881,083 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.47843 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8585 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2828 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1414 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,424 | Katılım Oranı: %78.22
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.267,727 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %17.331,648 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.41134 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı