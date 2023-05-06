Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA HATAY İSKENDERUN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
65.015 oy %47.47
64.395 oy %47.02

HATAY İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
HATAY GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.44 27.467
%0 0
%13.12 4.269
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.9 87.203
%0 0
%42.56 68.862
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.87 14.351
%0 0
%75.28 47.230
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.15 12.917
%0 0
%29.47 5.934
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%8.41 7.461
%0 0
%90.41 80.229
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.07 39.858
%0 0
%40.57 31.059
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.45 12.238
%0 0
%46.55 12.007
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.84 22.701
%0 0
%21.62 6.738
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.47 65.015
%0 0
%47.02 64.395
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.67 42.999
%0 0
%20.27 11.520
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.64 5.535
%0 0
%23.25 1.772
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.14 15.663
%0 0
%33.69 8.776
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%81.31 42.197
%0 0
%15.18 7.879
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%7.48 5.244
%0 0
%91.79 64.383
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.48 17.379
%0 0
%16.72 3.656
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 164,655 | Katılım Oranı: %84.38
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.4765,015 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %47.0264,395 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.167,071 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.35477 oy
%100
Seçmen Sayısı: 171,301 | Katılım Oranı: %88.39
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.0671,601 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %40.259,892 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.4711,136 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.485,187 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.61916 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17247 oy
%100
Seçmen Sayısı: 164,526 | Katılım Oranı: %79.79
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.9466,001 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.7256,639 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.346,921 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı