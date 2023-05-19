28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

Açılan Sandık TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0

Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı
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0 oy
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı
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Seçmen Sayısı: 0 - Katılım Oranı: %0

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