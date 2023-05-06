Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
9.413 oy %56.91
5.840 oy %35.31

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ISPARTA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.24 1.614
%0 0
%38.57 1.107
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.32 2.207
%0 0
%39.24 1.655
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.17 11.786
%0 0
%34.86 7.188
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.38 5.110
%0 0
%41.89 4.166
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.67 2.339
%0 0
%47.8 2.448
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.85 5.548
%0 0
%37.3 3.705
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.13 87.087
%0 0
%40.11 68.323
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.55 3.847
%0 0
%39.49 2.891
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.63 5.465
%0 0
%17.02 1.198
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.91 9.413
%0 0
%35.31 5.840
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.83 2.038
%0 0
%40.21 1.581
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.43 17.017
%0 0
%32.59 9.179
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.38 860
%0 0
%41.47 681
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 19,558 | Katılım Oranı: %87.82
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.919,413 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %35.315,840 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.861,135 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.92153 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,693 | Katılım Oranı: %88.06
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.929,997 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %19.463,246 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %19.023,173 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.1184 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3254 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1830 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,122 | Katılım Oranı: %80.48
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.258,606 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.966,692 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.79279 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı