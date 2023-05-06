ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ISPARTA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.24 1.614
|
%0 0
%38.57 1.107
|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.32 2.207
|
%0 0
%39.24 1.655
|
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.17 11.786
|
%0 0
%34.86 7.188
|
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.38 5.110
|
%0 0
%41.89 4.166
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.67 2.339
|
%0 0
%47.8 2.448
|
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.85 5.548
|
%0 0
%37.3 3.705
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.13 87.087
|
%0 0
%40.11 68.323
|
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.55 3.847
|
%0 0
%39.49 2.891
|
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.63 5.465
|
%0 0
%17.02 1.198
|
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.91 9.413
|
%0 0
%35.31 5.840
|
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.83 2.038
|
%0 0
%40.21 1.581
|
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.43 17.017
|
%0 0
%32.59 9.179
|
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.38 860
|
%0 0
%41.47 681