Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ISPARTA ULUBORLU
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.038 oy %51.83
1.581 oy %40.21

ISPARTA ULUBORLU SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ISPARTA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.24 1.614
%0 0
%38.57 1.107
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.32 2.207
%0 0
%39.24 1.655
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.17 11.786
%0 0
%34.86 7.188
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.38 5.110
%0 0
%41.89 4.166
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.67 2.339
%0 0
%47.8 2.448
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.85 5.548
%0 0
%37.3 3.705
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.13 87.087
%0 0
%40.11 68.323
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.55 3.847
%0 0
%39.49 2.891
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.63 5.465
%0 0
%17.02 1.198
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.91 9.413
%0 0
%35.31 5.840
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.83 2.038
%0 0
%40.21 1.581
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.43 17.017
%0 0
%32.59 9.179
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.38 860
%0 0
%41.47 681
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,476 | Katılım Oranı: %90.06
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.832,038 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.211,581 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.4291 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5622 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,064 | Katılım Oranı: %85.09
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.52,282 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %27.421,148 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %16.22679 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9339 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.7431 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.198 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,562 | Katılım Oranı: %71.97
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.911,995 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.561,864 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.5360 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı