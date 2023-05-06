Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA İZMİR KİRAZ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
15.106 oy %52.28
11.971 oy %41.43

İZMİR KİRAZ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
İZMİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.12 22.900
%0 0
%58.8 39.463
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.36 11.811
%0 0
%74.59 41.244
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.73 11.809
%0 0
%52.24 14.436
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.56 71.970
%0 0
%60.06 125.064
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.5 31.099
%0 0
%52.28 39.177
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.4 3.055
%0 0
%58.27 5.029
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.41 96.089
%0 0
%62.68 191.753
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.37 115.905
%0 0
%60.82 211.213
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.15 8.258
%0 0
%71.79 24.547
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.82 38.748
%0 0
%68.77 103.188
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.26 8.298
%0 0
%73.43 26.198
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.08 5.852
%0 0
%69.68 16.931
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.89 28.718
%0 0
%62.65 58.238
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.27 4.477
%0 0
%78.97 20.471
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35 115.251
%0 0
%59.86 197.104
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.88 2.324
%0 0
%71.75 6.701
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.3 41.560
%0 0
%80.2 204.518
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.34 37.861
%0 0
%45.48 35.620
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37 7.287
%0 0
%58.49 11.520
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.28 15.106
%0 0
%41.43 11.971
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.16 64.550
%0 0
%68.25 156.440
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.2 27.645
%0 0
%56.33 40.769
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.13 42.036
%0 0
%61.51 80.485
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%14.35 6.504
%0 0
%82.91 37.569
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.51 39.653
%0 0
%50.54 46.061
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.18 10.375
%0 0
%69.54 27.553
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.16 8.329
%0 0
%64.04 17.115
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.56 24.032
%0 0
%53.88 32.733
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.52 52.433
%0 0
%55.88 76.066
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%19.93 10.535
%0 0
%76.58 40.474
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 33,925 | Katılım Oranı: %88.84
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.2815,106 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.4311,971 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.911,420 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.38400 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,661 | Katılım Oranı: %87.5
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.9213,912 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %37.5110,452 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.773,000 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.73204 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.56157 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.51143 oy
%100
Seçmen Sayısı: 33,128 | Katılım Oranı: %77.66
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.1412,458 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.2311,487 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.62900 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı