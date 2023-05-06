Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
96.863 oy %79.9
18.056 oy %14.89

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.39 30.467
%0 0
%23.33 10.100
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.21 14.556
%0 0
%28.98 6.371
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.52 8.717
%0 0
%32.37 4.443
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.9 96.863
%0 0
%14.89 18.056
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.24 4.023
%0 0
%31.43 1.968
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.86 42.599
%0 0
%29.62 20.074
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.56 20.242
%0 0
%22.57 6.383
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.4 2.187
%0 0
%59.95 3.811
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.46 181.489
%0 0
%18.84 45.909
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.64 19.888
%0 0
%42.98 15.933
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.71 32.504
%0 0
%16.99 7.018
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 142,663 | Katılım Oranı: %86.74
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.996,863 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %14.8918,056 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.765,776 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.44534 oy
%100
Seçmen Sayısı: 140,988 | Katılım Oranı: %90.87
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.84104,032 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.6212,081 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.226,552 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.251,568 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.961,202 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.12154 oy
%100
Seçmen Sayısı: 132,302 | Katılım Oranı: %83.49
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.5588,423 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %15.0116,271 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.443,733 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı