KASTAMONU DOĞANYURT SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KASTAMONU GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.21 1.819
|
%0 0
%33.11 968
|
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.29 1.630
|
%0 0
%17.18 372
|
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.62 8.605
|
%0 0
%26.35 3.353
|
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.56 2.793
|
%0 0
%36.74 1.814
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.15 4.642
|
%0 0
%21.38 1.357
|
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.86 10.068
|
%0 0
%28.34 4.267
|
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.79 3.390
|
%0 0
%22.76 1.060
|
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.11 3.539
|
%0 0
%34.39 2.059
|
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.76 6.331
|
%0 0
%20.55 1.788
|
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.51 2.728
|
%0 0
%13.73 471
|
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.2 1.882
|
%0 0
%29.15 868
|
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.75 2.938
|
%0 0
%15.43 583
|
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.21 9.395
|
%0 0
%23.25 3.111
|
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.78 2.394
|
%0 0
%24.26 857
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.27 57.156
|
%0 0
%31.59 30.985
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.71 2.604
|
%0 0
%29.65 1.175
|
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.42 2.185
|
%0 0
%23.01 714
|
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.22 2.019
|
%0 0
%22.68 643
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.57 17.825
|
%0 0
%24.86 6.559
|
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.26 21.627
|
%0 0
%15.67 4.386