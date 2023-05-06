Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KASTAMONU KÜRE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.394 oy %67.78
857 oy %24.26

KASTAMONU KÜRE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KASTAMONU GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.21 1.819
%0 0
%33.11 968
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.29 1.630
%0 0
%17.18 372
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.62 8.605
%0 0
%26.35 3.353
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.56 2.793
%0 0
%36.74 1.814
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.15 4.642
%0 0
%21.38 1.357
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.86 10.068
%0 0
%28.34 4.267
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.79 3.390
%0 0
%22.76 1.060
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.11 3.539
%0 0
%34.39 2.059
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.76 6.331
%0 0
%20.55 1.788
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.51 2.728
%0 0
%13.73 471
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.2 1.882
%0 0
%29.15 868
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.75 2.938
%0 0
%15.43 583
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.21 9.395
%0 0
%23.25 3.111
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.78 2.394
%0 0
%24.26 857
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.27 57.156
%0 0
%31.59 30.985
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.71 2.604
%0 0
%29.65 1.175
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.42 2.185
%0 0
%23.01 714
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.22 2.019
%0 0
%22.68 643
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.57 17.825
%0 0
%24.86 6.559
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.26 21.627
%0 0
%15.67 4.386
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,333 | Katılım Oranı: %85.05
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.782,394 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %24.26857 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.74238 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.2243 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,494 | Katılım Oranı: %86.72
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.592,607 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.85696 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.13337 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.726 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4316 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.311 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,038 | Katılım Oranı: %77.23
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.892,627 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.011,053 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.179 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı