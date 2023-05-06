Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KAYSERİ ÖZVATAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.954 oy %70.52
619 oy %22.34

KAYSERİ ÖZVATAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAYSERİ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.88 2.083
%0 0
%39.55 1.558
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.92 11.739
%0 0
%25.38 4.452
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.46 31.956
%0 0
%19.86 8.640
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.48 2.131
%0 0
%32.69 1.133
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.25 7.001
%0 0
%15.19 1.359
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.27 13.096
%0 0
%24.17 4.637
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.51 162.514
%0 0
%27.91 72.554
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.66 239.196
%0 0
%26.73 100.420
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.52 1.954
%0 0
%22.34 619
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.98 8.096
%0 0
%33.86 4.811
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.49 5.766
%0 0
%29.18 2.609
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.06 3.553
%0 0
%39.64 2.605
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.75 56.425
%0 0
%35.36 37.120
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.71 10.258
%0 0
%21.5 3.076
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.52 19.443
%0 0
%14.8 3.574
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.09 6.877
%0 0
%31.61 3.446
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,276 | Katılım Oranı: %86.69
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.521,954 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %22.34619 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.68185 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4713 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,382 | Katılım Oranı: %89.71
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.592,079 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.74486 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.16295 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9628 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.319 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.247 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,466 | Katılım Oranı: %80.5
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.31,623 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.751,088 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9526 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı