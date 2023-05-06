KAYSERİ ÖZVATAN SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KAYSERİ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.88 2.083
|
%0 0
%39.55 1.558
|
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.92 11.739
|
%0 0
%25.38 4.452
|
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.46 31.956
|
%0 0
%19.86 8.640
|
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.48 2.131
|
%0 0
%32.69 1.133
|
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.25 7.001
|
%0 0
%15.19 1.359
|
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.27 13.096
|
%0 0
%24.17 4.637
|
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.51 162.514
|
%0 0
%27.91 72.554
|
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.66 239.196
|
%0 0
%26.73 100.420
|
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.52 1.954
|
%0 0
%22.34 619
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.98 8.096
|
%0 0
%33.86 4.811
|
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.49 5.766
|
%0 0
%29.18 2.609
|
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.06 3.553
|
%0 0
%39.64 2.605
|
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.75 56.425
|
%0 0
%35.36 37.120
|
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.71 10.258
|
%0 0
%21.5 3.076
|
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.52 19.443
|
%0 0
%14.8 3.574
|
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.09 6.877
|
%0 0
%31.61 3.446