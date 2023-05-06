KONYA HADİM SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KONYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.59 2.260
|
%0 0
%22.84 721
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.2 2.952
|
%0 0
%15.52 586
|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.15 36.181
|
%0 0
%33.42 20.445
|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.08 7.777
|
%0 0
%13.35 1.265
|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.55 34.507
|
%0 0
%24.11 12.318
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.3 11.606
|
%0 0
%21.43 3.440
|
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.98 14.614
|
%0 0
%44.84 12.607
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.4 3.992
|
%0 0
%26.66 1.556
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.78 33.224
|
%0 0
%16.13 7.074
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.48 2.149
|
%0 0
%25.52 778
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.43 2.414
|
%0 0
%26.56 951
|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.95 6.671
|
%0 0
%30.28 3.158
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.02 2.952
|
%0 0
%31.53 1.477
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.15 51.872
|
%0 0
%38.38 36.766
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%86.14 5.418
|
%0 0
%9.92 624
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.71 5.153
|
%0 0
%25.8 1.935
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73 2.152
|
%0 0
%21.91 646
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.9 6.933
|
%0 0
%31.14 3.379
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.15 23.963
|
%0 0
%26.3 9.526
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.01 16.455
|
%0 0
%15 3.085
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.74 21.251
|
%0 0
%26.16 8.329
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.27 173.033
|
%0 0
%15.21 33.633
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.57 16.354
|
%0 0
%33.48 8.614
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.2 162.024
|
%0 0
%18.32 39.471
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.85 14.917
|
%0 0
%15.08 2.818
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.87 282.927
|
%0 0
%24.59 104.046
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.9 24.736
|
%0 0
%36.32 16.071
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.58 2.522
|
%0 0
%28.56 1.082
|
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.01 2.420
|
%0 0
%37.06 1.573
|
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.42 972
|
%0 0
%17.53 223
|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.19 8.869
|
%0 0
%23.49 2.926