Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA MALATYA YAZIHAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.177 oy %63.45
2.821 oy %34.58

MALATYA YAZIHAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MALATYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.14 10.407
%0 0
%39.34 7.043
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.23 3.734
%0 0
%41.81 2.879
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.9 1.091
%0 0
%77.86 4.065
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.84 117.296
%0 0
%19.97 30.480
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.1 12.903
%0 0
%16.67 2.685
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.05 12.459
%0 0
%39.72 8.673
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.54 1.910
%0 0
%18.01 438
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.04 4.880
%0 0
%54.46 6.175
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%87.72 3.609
%0 0
%10.94 450
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.19 3.288
%0 0
%31.58 1.593
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%81.96 6.758
%0 0
%16.08 1.326
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.45 5.177
%0 0
%34.58 2.821
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.51 112.676
%0 0
%28.2 47.067
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,288 | Katılım Oranı: %89.13
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.455,177 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %34.582,821 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.76144 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2117 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,506 | Katılım Oranı: %84.69
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.985,070 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.782,043 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.85543 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.52200 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7358 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1310 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,980 | Katılım Oranı: %76.29
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.015,137 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.612,039 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.381,108 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı