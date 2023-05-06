MUĞLA MARMARİS SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MUĞLA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.56 27.014
|
%0 0
%75.49 99.201
|
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.39 11.642
|
%0 0
%56.66 18.127
|
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%22.64 4.188
|
%0 0
%73.41 13.583
|
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.31 41.699
|
%0 0
%57.4 65.921
|
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.21 4.390
|
%0 0
%36.76 2.821
|
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.52 11.055
|
%0 0
%53.86 14.694
|
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.93 17.104
|
%0 0
%67.75 43.032
|
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.84 23.078
|
%0 0
%64.88 51.918
|
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.23 31.549
|
%0 0
%64.43 67.231
|
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.05 11.848
|
%0 0
%63.79 24.337
|
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.66 23.885
|
%0 0
%38.63 16.579
|
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.88 6.699
|
%0 0
%61.07 12.076
|
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.49 11.797
|
%0 0
%58.37 19.405