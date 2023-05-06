Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA MUĞLA YATAĞAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
11.797 oy %35.49
19.405 oy %58.37

MUĞLA YATAĞAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MUĞLA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.56 27.014
%0 0
%75.49 99.201
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.39 11.642
%0 0
%56.66 18.127
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.64 4.188
%0 0
%73.41 13.583
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.31 41.699
%0 0
%57.4 65.921
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.21 4.390
%0 0
%36.76 2.821
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.52 11.055
%0 0
%53.86 14.694
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.93 17.104
%0 0
%67.75 43.032
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.84 23.078
%0 0
%64.88 51.918
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.23 31.549
%0 0
%64.43 67.231
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.05 11.848
%0 0
%63.79 24.337
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.66 23.885
%0 0
%38.63 16.579
ULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.88 6.699
%0 0
%61.07 12.076
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.49 11.797
%0 0
%58.37 19.405
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 36,598 | Katılım Oranı: %93.56
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %58.3719,405 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.4911,797 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.251,745 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.89296 oy
%100
Seçmen Sayısı: 35,335 | Katılım Oranı: %91.69
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %47.4314,840 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.2210,706 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %16.655,210 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1313 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.41128 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2889 oy
%100
Seçmen Sayısı: 35,149 | Katılım Oranı: %84.8
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %61.4517,862 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.3410,271 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.21933 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı