ORDU ULUBEY SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ORDU GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.44 10.306
|
%0 0
%19.57 2.673
|
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.43 77.523
|
%0 0
%43.12 66.286
|
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.39 9.335
|
%0 0
%21.02 2.638
|
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.66 4.287
|
%0 0
%25.11 1.502
|
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%85.81 7.521
|
%0 0
%11.12 975
|
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.39 6.294
|
%0 0
%15 1.174
|
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.39 49.321
|
%0 0
%33.96 27.738
|
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.64 10.529
|
%0 0
%32.99 5.545
|
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.06 3.334
|
%0 0
%44.89 2.931
|
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.82 4.735
|
%0 0
%46.51 4.333
|
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.56 6.792
|
%0 0
%21.28 1.939
|
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.84 3.622
|
%0 0
%25.65 1.330
|
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.64 5.017
|
%0 0
%22.56 1.558
|
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.54 13.888
|
%0 0
%15.4 2.656
|
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%83.73 15.362
|
%0 0
%12.56 2.304
|
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.12 5.637
|
%0 0
%28.81 2.384
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.38 11.114
|
%0 0
%44.3 9.582
|
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.37 8.143
|
%0 0
%33.64 4.392
|
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.31 59.742
|
%0 0
%24.61 21.208