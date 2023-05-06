Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA OSMANİYE DÜZİÇİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
32.605 oy %63.44
15.796 oy %30.74

OSMANİYE DÜZİÇİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
OSMANİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.42 10.381
%0 0
%21.17 3.034
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.44 32.605
%0 0
%30.74 15.796
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.47 2.226
%0 0
%29.44 1.001
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.57 48.200
%0 0
%33.46 27.538
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.43 101.774
%0 0
%29.6 47.492
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.2 5.534
%0 0
%32.55 2.943
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.63 6.209
%0 0
%38.22 4.266
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 59,683 | Katılım Oranı: %88.36
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.4432,605 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %30.7415,796 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.152,646 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.67344 oy
%100
Seçmen Sayısı: 55,545 | Katılım Oranı: %86.06
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.7228,080 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %27.4812,710 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.714,952 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.52242 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.31145 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.25117 oy
%100
Seçmen Sayısı: 52,119 | Katılım Oranı: %75.76
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.9820,514 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.6117,660 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.42548 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı