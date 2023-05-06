RİZE DEREPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
RİZE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.38 18.668
|
%0 0
%28.56 8.032
|
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.05 3.581
|
%0 0
%25.14 1.267
|
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.64 23.553
|
%0 0
%15.15 4.481
|
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.85 3.999
|
%0 0
%14.84 734
|
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.6 5.697
|
%0 0
%46.4 5.330
|
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%85.06 9.289
|
%0 0
%10.66 1.164
|
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.26 1.087
|
%0 0
%33.68 588
|
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%85.96 3.807
|
%0 0
%10.43 462
|
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%83.39 5.097
|
%0 0
%13.09 800
|
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.28 6.892
|
%0 0
%16.26 1.396
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.25 73.879
|
%0 0
%19.86 19.763
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.14 13.681
|
%0 0
%32.68 7.194