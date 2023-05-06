Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA SAMSUN AYVACIK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.522 oy %84
1.492 oy %11.91

SAMSUN AYVACIK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SAMSUN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.39 13.256
%0 0
%20.88 3.721
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.46 10.645
%0 0
%33.5 5.803
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.7 8.201
%0 0
%12.18 1.193
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.04 64.149
%0 0
%50.08 76.415
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84 10.522
%0 0
%11.91 1.492
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.32 62.353
%0 0
%28.71 27.836
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.11 44.738
%0 0
%23.11 14.743
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.53 67.608
%0 0
%20.39 18.743
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.03 18.337
%0 0
%26.03 6.915
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.68 117.564
%0 0
%37.97 81.625
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.61 11.150
%0 0
%24.77 4.025
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.45 7.889
%0 0
%26.2 3.020
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.78 10.534
%0 0
%18.82 2.582
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.3 24.893
%0 0
%29.95 11.594
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.49 37.146
%0 0
%20.86 10.404
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.37 42.960
%0 0
%17.57 9.757
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.05 3.751
%0 0
%34.07 2.093
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,725 | Katılım Oranı: %87.32
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %8410,522 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %11.911,492 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.45432 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.6480 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,476 | Katılım Oranı: %89.63
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %86.1510,854 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %7.8983 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.3668 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4253 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.225 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1316 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,061 | Katılım Oranı: %71.31
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.849,030 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.21,389 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.96101 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı