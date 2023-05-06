ŞANLIURFA CEYLANPINAR SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%91.09 45.340
|
%0 0
%7.31 3.637
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.93 23.866
|
%0 0
%42.4 18.423
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.68 14.106
|
%0 0
%41.92 10.432
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.99 21.256
|
%0 0
%47.1 19.638
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.06 122.283
|
%0 0
%21.6 34.275
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.93 7.299
|
%0 0
%58.56 10.978
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.57 129.297
|
%0 0
%29.35 55.343
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%94.52 35.560
|
%0 0
%4.45 1.675
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.15 11.097
|
%0 0
%46 9.789
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.71 85.862
|
%0 0
%37.08 53.319
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.28 57.480
|
%0 0
%47.88 54.734
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.12 11.861
|
%0 0
%72.64 32.989
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.84 41.277
|
%0 0
%52.98 47.707