Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ŞANLIURFA HALFETİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.299 oy %38.93
10.978 oy %58.56

ŞANLIURFA HALFETİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%91.09 45.340
%0 0
%7.31 3.637
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.93 23.866
%0 0
%42.4 18.423
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.68 14.106
%0 0
%41.92 10.432
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.99 21.256
%0 0
%47.1 19.638
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.06 122.283
%0 0
%21.6 34.275
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.93 7.299
%0 0
%58.56 10.978
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.57 129.297
%0 0
%29.35 55.343
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%94.52 35.560
%0 0
%4.45 1.675
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.15 11.097
%0 0
%46 9.789
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.71 85.862
%0 0
%37.08 53.319
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.28 57.480
%0 0
%47.88 54.734
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.12 11.861
%0 0
%72.64 32.989
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.84 41.277
%0 0
%52.98 47.707
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 26,737 | Katılım Oranı: %72.88
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %58.5610,978 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.937,299 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.5282 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.01189 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,563 | Katılım Oranı: %76.15
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %46.147,956 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %406,898 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %11.792,034 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.36235 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5188 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.234 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,834 | Katılım Oranı: %67.94
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %50.547,709 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.426,471 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %7.031,073 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı