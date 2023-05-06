Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ŞANLIURFA HALİLİYE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
129.297 oy %68.57
55.343 oy %29.35

ŞANLIURFA HALİLİYE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ŞANLIURFA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%91.09 45.340
%0 0
%7.31 3.637
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.93 23.866
%0 0
%42.4 18.423
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.68 14.106
%0 0
%41.92 10.432
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.99 21.256
%0 0
%47.1 19.638
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.06 122.283
%0 0
%21.6 34.275
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.93 7.299
%0 0
%58.56 10.978
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.57 129.297
%0 0
%29.35 55.343
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%94.52 35.560
%0 0
%4.45 1.675
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.15 11.097
%0 0
%46 9.789
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.71 85.862
%0 0
%37.08 53.319
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.28 57.480
%0 0
%47.88 54.734
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.12 11.861
%0 0
%72.64 32.989
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.84 41.277
%0 0
%52.98 47.707
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 227,406 | Katılım Oranı: %84.53
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.57129,297 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %29.3555,343 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.823,431 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.26495 oy
%100
Seçmen Sayısı: 209,478 | Katılım Oranı: %83.81
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.76123,703 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.0325,909 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %10.4818,061 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.582,726 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.061,825 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1170 oy
%100
Seçmen Sayısı: 190,993 | Katılım Oranı: %73.64
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.97105,558 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.9322,128 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %8.111,258 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı