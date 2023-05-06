TEKİRDAĞ ÇORLU SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.99 60.221
|
%0 0
%46.98 60.212
|
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.99 66.201
|
%0 0
%60.55 117.923
|
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.69 18.023
|
%0 0
%55.14 25.037
|
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.46 8.451
|
%0 0
%57.39 12.609
|
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.77 45.682
|
%0 0
%41.85 36.929
|
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.39 15.365
|
%0 0
%53.14 19.726
|
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.37 7.380
|
%0 0
%60.46 12.617
|
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.32 6.905
|
%0 0
%63.28 13.518
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.76 11.521
|
%0 0
%63.44 23.014
|
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.37 50.341
|
%0 0
%59.79 87.567
|
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.65 8.413
|
%0 0
%61.56 14.947