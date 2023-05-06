Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA TOKAT ZİLE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
19.226 oy %50.62
17.081 oy %44.97

TOKAT ZİLE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.19 6.716
%0 0
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.34 3.713
%0 0
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.88 1.908
%0 0
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.92 43.896
%0 0
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.66 87.391
%0 0
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.79 24.592
%0 0
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.22 7.113
%0 0
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.52 12.886
%0 0
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.61 3.540
%0 0
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.81 31.791
%0 0
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.63 4.108
%0 0
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.62 19.226
%0 0
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 42,474 | Katılım Oranı: %91.19
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.6219,226 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %44.9717,081 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.151,575 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2699 oy
%100
Seçmen Sayısı: 42,997 | Katılım Oranı: %91.49
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.6419,427 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %40.3715,485 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.923,039 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.65251 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.31118 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.140 oy
%100
Seçmen Sayısı: 44,208 | Katılım Oranı: %84.04
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.9818,610 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.7417,428 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.28467 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı