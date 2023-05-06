TRABZON AKÇAABAT SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TRABZON GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.39 56.431
|
%0 0
%26.85 22.825
|
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%81.86 24.585
|
%0 0
%13.39 4.022
|
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.12 16.125
|
%0 0
%16.2 3.302
|
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.84 6.679
|
%0 0
%49.16 7.489
|
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.87 7.549
|
%0 0
%24.05 2.599
|
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.69 7.005
|
%0 0
%19.97 1.848
|
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.54 2.269
|
%0 0
%13.82 380
|
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.84 5.790
|
%0 0
%30.96 2.764
|
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%88.14 5.009
|
%0 0
%9.43 536
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%83.13 2.573
|
%0 0
%13.12 406
|
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.56 12.283
|
%0 0
%26.28 4.640
|
OF
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%81.54 24.310
|
%0 0
%14.2 4.235
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.69 123.638
|
%0 0
%34.83 74.637
|
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.17 12.409
|
%0 0
%21.39 3.628
|
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.3 5.596
|
%0 0
%24.79 1.946
|
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.82 5.496
|
%0 0
%35.58 3.325
|
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.67 12.542
|
%0 0
%27.28 5.131
|
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.87 18.928
|
%0 0
%26.87 7.723