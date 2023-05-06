Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA TRABZON KÖPRÜBAŞI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.573 oy %83.13
406 oy %13.12

TRABZON KÖPRÜBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TRABZON GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.39 56.431
%0 0
%26.85 22.825
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%81.86 24.585
%0 0
%13.39 4.022
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.12 16.125
%0 0
%16.2 3.302
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.84 6.679
%0 0
%49.16 7.489
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.87 7.549
%0 0
%24.05 2.599
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.69 7.005
%0 0
%19.97 1.848
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.54 2.269
%0 0
%13.82 380
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.84 5.790
%0 0
%30.96 2.764
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%88.14 5.009
%0 0
%9.43 536
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.13 2.573
%0 0
%13.12 406
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.56 12.283
%0 0
%26.28 4.640
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%81.54 24.310
%0 0
%14.2 4.235
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.69 123.638
%0 0
%34.83 74.637
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.17 12.409
%0 0
%21.39 3.628
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.3 5.596
%0 0
%24.79 1.946
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.82 5.496
%0 0
%35.58 3.325
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.67 12.542
%0 0
%27.28 5.131
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.87 18.928
%0 0
%26.87 7.723
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,747 | Katılım Oranı: %84.28
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %83.132,573 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %13.12406 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.36104 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3912 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,843 | Katılım Oranı: %83.68
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %86.142,673 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %6.96216 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.42137 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.2670 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.165 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.062 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,194 | Katılım Oranı: %72.84
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %88.462,628 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %10.23304 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.3139 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı