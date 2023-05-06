VAN ÖZALP SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.14 3.327
|
%0 0
%39.53 2.302
|
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%19.84 4.005
|
%0 0
%76.51 15.442
|
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.9 5.618
|
%0 0
%72.73 16.410
|
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.39 3.262
|
%0 0
%61.87 5.702
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.55 22.956
|
%0 0
%62.91 41.798
|
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.36 31.401
|
%0 0
%55.5 41.144
|
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.85 6.999
|
%0 0
%48.19 6.767
|
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.15 6.372
|
%0 0
%56.95 8.818
|
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.59 67.493
|
%0 0
%61.43 113.307
|
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.8 5.831
|
%0 0
%67.3 12.740
|
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.65 4.314
|
%0 0
%80.16 19.594
|
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.28 2.075
|
%0 0
%72.86 5.981
|
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.7 27.453
|
%0 0
%60.67 44.187