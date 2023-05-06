Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA VAN ÖZALP
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
4.314 oy %17.65
19.594 oy %80.16

VAN ÖZALP SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.14 3.327
%0 0
%39.53 2.302
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%19.84 4.005
%0 0
%76.51 15.442
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.9 5.618
%0 0
%72.73 16.410
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.39 3.262
%0 0
%61.87 5.702
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.55 22.956
%0 0
%62.91 41.798
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.36 31.401
%0 0
%55.5 41.144
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.85 6.999
%0 0
%48.19 6.767
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.15 6.372
%0 0
%56.95 8.818
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.59 67.493
%0 0
%61.43 113.307
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.8 5.831
%0 0
%67.3 12.740
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.65 4.314
%0 0
%80.16 19.594
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.28 2.075
%0 0
%72.86 5.981
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.7 27.453
%0 0
%60.67 44.187
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 35,797 | Katılım Oranı: %71.4
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %80.1619,594 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %17.654,314 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.69412 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.51125 oy
%100
Seçmen Sayısı: 35,221 | Katılım Oranı: %83.16
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %84.2723,870 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %12.713,599 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %2.1596 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %0.44126 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3394 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1439 oy
%100
Seçmen Sayısı: 34,310 | Katılım Oranı: %74.39
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %82.7220,639 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.164,033 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.11278 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı