Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA YOZGAT BOĞAZLIYAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
13.107 oy %60.46
7.366 oy %33.98

YOZGAT BOĞAZLIYAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
YOZGAT GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.44 17.317
%0 0
%16.89 3.777
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.39 5.388
%0 0
%18.55 1.275
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.46 13.107
%0 0
%33.98 7.366
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.23 1.828
%0 0
%28.22 779
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.28 4.346
%0 0
%30.15 2.007
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.28 9.648
%0 0
%19.45 2.428
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.03 5.473
%0 0
%12.99 846
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.28 45.001
%0 0
%22.76 14.787
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.28 5.042
%0 0
%9.5 555
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.2 14.822
%0 0
%14.52 2.718
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.4 39.807
%0 0
%15.18 7.613
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.98 6.364
%0 0
%28.07 2.707
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.38 2.142
%0 0
%38.59 1.466
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.93 15.344
%0 0
%26.88 6.161
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 25,467 | Katılım Oranı: %86.91
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.4613,107 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %33.987,366 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.251,139 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3168 oy
%100
Seçmen Sayısı: 25,443 | Katılım Oranı: %85.96
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.7412,650 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %30.266,408 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.711,845 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.59125 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.51107 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1940 oy
%100
Seçmen Sayısı: 25,475 | Katılım Oranı: %81.17
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.3810,634 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.579,454 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.04212 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı