|İLÇE
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ENEZ
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HAVSA
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERİÇ
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLOĞLU
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UZUNKÖPRÜ
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
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ESETÇE
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KIRCASALİH
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KÜPLÜ
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SUBAŞI
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YENİKARPUZLU
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YENİMUHACİR
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