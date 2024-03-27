BĞMSZ

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    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
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ERENLER
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FERİZLİ
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GEYVE
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HENDEK
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KARAPÜRÇEK
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KARASU
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KAYNARCA
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KOCAALİ
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PAMUKOVA
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SAPANCA
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SERDİVAN
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SÖĞÜTLÜ
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TARAKLI
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