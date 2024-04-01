-
ALİ SEMERCİ MHP
DENİZLİ / HONAZ
-
YÜKSEL KEPENEK CHP
DENİZLİ / HONAZ
-
OSMAN ÇAYBAŞI İYİ PARTİ
DENİZLİ / HONAZ
-
MECBURE KARABALIK DEM Parti
DENİZLİ / HONAZ
-
SALİH ÖĞÜTCEN Yeniden Refah
DENİZLİ / HONAZ
-
TURGUT DEVECİOĞLU BBP
DENİZLİ / HONAZ
-
KEMRAN VEZİR Zafer Partisi
DENİZLİ / HONAZ
-
ALİ CAN SARIKAYA BTP
DENİZLİ / HONAZ
-
ÖZGÜR BOZDAĞ YTP
DENİZLİ / HONAZ
-
TAHİR GÜNER HÜDA PAR
DENİZLİ / HONAZ
-
YILMAZ BALLI DP
DENİZLİ / HONAZ
-
ŞENNUR ŞİMŞEK Millet
DENİZLİ / HONAZ
-
SİNAN TİYMUR DEVA Partisi
DENİZLİ / HONAZ
-
ALİ İLHAN SAADET
DENİZLİ / HONAZ
-
AHMET GÜNDÜZ VATAN
DENİZLİ / HONAZ