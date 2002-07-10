Gençparti

  • KISALTMA

    GENÇPARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Murat Hakan Uzan

  • KURULUŞ TARİHİ

    10/07/2002
GENÇPARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
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Datça
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Fethiye
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Kavaklıdere
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Köyceğiz
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Marmaris
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Menteşe
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Milas
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Ortaca
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Seydikemer
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Ula
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Yatağan
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