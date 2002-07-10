Gençparti

  • KISALTMA

    GENÇPARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Murat Hakan Uzan

  • KURULUŞ TARİHİ

    10/07/2002
GENÇPARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Almus
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Artova
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Başçiftlik
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Erbaa
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Merkez
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Niksar
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Pazar
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Reşadiye
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Sulusaray
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Turhal
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Yeşilyurt
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Zile
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BELDELER ADAY OY ORAN
Akarçay Görümlü
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Ataköy
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Baydarlı
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Bereketli
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Bozçalı
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Cimitekke
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Çamlıbel
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Çat
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Çevreli
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Demircili
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Emirseyit
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Gökal
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Gökçeli
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Gölgeli
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Gürçeşme
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Güryıldız
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Hasanşeyh
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Hatipli
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Karayaka
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Kınık
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Serenli
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Şenyurt
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Tanoba
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Üzümören
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Yazıcık
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Yolkonak
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