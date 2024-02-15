YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
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TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK ORANI
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  • Açılan Sandık 0
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PARTİLER B.ŞEHİR İL İLÇE
Adalet ve Kalkınma Partisi
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Milliyetçi Hareket Partisi
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Cumhuriyet Halk Partisi
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İyi Parti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
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İSTANBUL
MURAT KURUM Adalet ve Kalkınma Partisi
MURAT
KURUM
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EKREM İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
EKREM
İMAMOĞLU
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ANKARA
TURGUT ALTINOK Adalet ve Kalkınma Partisi
TURGUT
ALTINOK
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MANSUR YAVAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
MANSUR
YAVAŞ
%0 0 Oy
İZMİR
HAMZA DAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
HAMZA
DAĞ
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CEMİL TUGAY Cumhuriyet Halk Partisi
CEMİL
TUGAY
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*Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına göre
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