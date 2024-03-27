YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
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TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK ORANI
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PARTİLER B.ŞEHİR İL İLÇE
Adalet ve Kalkınma Partisi
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B.ŞEHİR
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İL
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İLÇE
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Milliyetçi Hareket Partisi
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B.ŞEHİR
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İLÇE
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Cumhuriyet Halk Partisi
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B.ŞEHİR
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İyi Parti
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B.ŞEHİR
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İLÇE
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
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B.ŞEHİR
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İLÇE
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Yeniden Refah Partisi
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B.ŞEHİR
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*Türkiye geneli belediye seçim sonuçlarına göre
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