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KÜRŞAT ÖZDEMİR Millet
ÇANAKKALE / AYVACIK
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TÜLAY YILMAZ Millet
ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
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BEYZA NAZİRE KESİKBAŞ Millet
ÇANAKKALE / BİGA
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LÜTFİYE ÖZYURT Millet
ÇANAKKALE / BOZCAADA
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NAZAN YERLİKAYA Millet
ÇANAKKALE / ÇAN
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TURGUT DOĞAN Millet
ÇANAKKALE / ECEABAT
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SELAHADDİN KARAKAYA Millet
ÇANAKKALE / EZİNE
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NECMİ YALIN Millet
ÇANAKKALE / GELİBOLU
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HATİCE KOÇAK Millet
ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
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MÜRÜVVET SOFU Millet
ÇANAKKALE / LAPSEKİ
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İBRAHİM HALİL SİPAHİ Millet
ÇANAKKALE / MERKEZ
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AYKUT ÇİÇEKLİ Millet
ÇANAKKALE / YENİCE