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ZÜHRE GENİŞEL VATAN
AYDIN
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ŞENEL KASAP VATAN
AYDIN / BOZDOĞAN
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HAKİME GÖNÜL ÖNCÜ KARAKAYA VATAN
AYDIN / BUHARKENT
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MEHMET AYGÜN VATAN
AYDIN / ÇİNE
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HATİCE KOYUN VATAN
AYDIN / DİDİM
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ARİF BAKIR VATAN
AYDIN / EFELER
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VELİ GELİR VATAN
AYDIN / GERMENCİK
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NURŞEN DÜZOVA VATAN
AYDIN / İNCİRLİOVA
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MUSTAFA DÖNMEZ VATAN
AYDIN / KARACASU
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HALİL İBRAHİM İZMİT VATAN
AYDIN / KARPUZLU
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KOÇAK ALDEMİR VATAN
AYDIN / KOÇARLI
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AYŞE GÜL AKTÜRK VATAN
AYDIN / KÖŞK
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AYŞE HANDAN ERSİN VATAN
AYDIN / KUŞADASI
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ALİ OSMAN KARA VATAN
AYDIN / KUYUCAK
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MEHMET ALİ ÇİÇEK VATAN
AYDIN / NAZİLLİ
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MEHMET BAYDOĞAN VATAN
AYDIN / SÖKE
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NUMAN TERZİOĞLU VATAN
AYDIN / SULTANHİSAR
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DOĞAN ÖZKAN VATAN
AYDIN / YENİPAZAR