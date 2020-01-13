Sigorta sektörü size ulaşmak istiyor!

CAN KANTAR

Milyonlarca insanın başına her gün "iyi ki sigortalıyım" dediği olaylar gelebiliyor. Bunun için özlü sözler de var. Bu sözleri yazılarımda sıklıkla kullanırım. Örneğin, 'Sigorta, ihtiyacın olduğunda satın alamadığın tek şeydir', ya da 'Sigorta yaptırmayacak kadar zengin misiniz?' Yaşanan ekonomik çalkantılar içerisinde bir de sigortaya ayıracak bütçemiz yok diyebilirsiniz. Fakat ekonomik sıkıntı yaşadığınız bir dönemde başınıza gelecek bir felaket sonrasında eski yaşamınıza dönmeniz için aslında çok daha fazla paraya ihtiyacımız olduğu da aklınızın bir köşesinde kalmalı.



İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA SİGORTANIZ YOKSA

Sigorta faydalı bir şey midir? Bu sorunun yanıtı tabi ki evet. Sigorta sektörü ve şirketleri geçmişte suçlandığı gibi 'poliçeye imza attırana, primi kapana kadar var. Hasar anında bul bulabilirsen mi?' Hayır. O köprülerin altından çok sular aktı. Şimdi, tabii ki istisnalar olabilir ama yüzde 99'u tüketicisini memnun etmek isteyen bir sektör var karşınızda. Yeter ki suiistimale başvurulmasın. Sigorta şirketleri bu konuda hiç suçlanmamalı. Çok zor bir iş yapıyorlar. Yangın olduğunda, araba kazası yaptığında, kanser olduğunda, vefat ettiğinde, işyerini su bastığında veya benzeri durumlarda aradığın kurumlar bunlar. Sigorta şirket yöneticileri eminim, Milli Piyango Müdürlüğü'nün en büyük ikramiyesinin çekini vermek isteyen yönetici tarafında olmak isterler. Ama dünyanın manevi hazzı en yüksek olan mesleğini yapıyorlar. Fabrikası yanmış, aracı takla atmış, işyeri su basmış sigortalısının mağduriyetini ortadan kaldırdığında aldığı hayır duayı bence hiç kimse alamaz.



TUR ASSİST'E SEKTÖR ADINA TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM

Sigorta şirketlerinin sigortanın faydalı olduğunu geniş kitlelere duyurma konusunda ne yazık ki sıkıntıları var. Hatta mağduriyeti giderilmiş kişilerle ilgili bile haber yapmamızı pek istemezler. Konuya 'zaten işimiz bu' diyecek kadar mütevazı yaklaşırlar. İşte şimdi milyonların takip ettiği gazetelerin dijital kanalları sayesinde sigortanın faydalarını başta gençler olmak üzere geniş kitlelere ulaştırmak için yola çıktık.

Bu konuda sigorta sektörünün en önemli asistans şirketi Tur Assist önderlik yaptı. Elini taşın altına koydu demek yanlış olmaz. Sigorta sektörü adına kendilerine teşekkür ederim. Tam da bu noktada sektörün ihtiyacı olan bir kanal açtı. Reklam Assist ve Sigorta Medya Yayıncılık A.Ş işbirliği ile gazetelerin dijital kanallarına içerik üretmeye başladık. Gençlerin ve geniş kitlelerin başlarına bir şey gelmeden sigorta yaptırmalarının faydalarını anlatan, bilgilendiren, hatırlatan ve uyaran haber içeriklerimiz olacak. Ben de buradan sizlere her hafta gündemle ilgili yazılar yazmaya devam edeceğim.