Trafikte güvenceniz: İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

'Kaza geliyorum demez." Bu söz pek çoğumuz için artık klişe haline gelse de ülkemizde her geçen gün artan araç sayısı, trafikte yaşanan yoğunluk ve dikkatsizlik araç sürücülerini her dakika birçok kaza riski ile karşı karşıya bırakıyor. Her ne kadar araçlar için yaptırılan zorunlu trafik ve kasko sigortaları bizi kazalar sonrasında meydana gelecek hasarlar konusunda güvence altına alsa da onlarında yeterli olmadığı durumlar meydana gelebiliyor. İşte bu noktada devreye İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası giriyor. Kasko poliçelerinde adı İMM olarak geçen İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı özellikle ummadığınız yüksek meblağlardaki tazminat bedellerini ödeme konusunda araç sürücülerini önemli bir maddi külfetten kurtarıyor.

Araç sigortaları temelde trafik sigortası ve kasko sigortası olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan zorunlu trafik sigortası kaza sonrası yaşanan hasar anında üçüncü kişilere vereceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılarken, isteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası ise trafik kazası sonrası aracınızda ortaya çıkacak zararı güvence altına alıyor. Ama her iki sigortanın da teminatları sonsuz değil. İki sigortada da hasar tutarı poliçelerde belirlenen üst limitlere kadar ödenebiliyor. Yani standart teminatlar manevi tazminat taleplerini, dış etkenleri veya limit üstü hasar bedellerini karşılamıyor.

KASKOYA DA TRAFİK SİGORTASINA DA EKLENEBİLİYOR

Eskiden yalnızca kasko sigortası kapsamında yer alan ihtiyari mali mesuliyet teminatı Hazine Müsteşarlığı'nın düzenlemesiyle 2014 yılının Ocak ayından itibaren sigorta şirketleri tarafından trafik sigortasına da ek teminat olarak eklenmeye başlandı. Fakat Türkiye'de araç sürücüleri tarafından çok bilinmeyen ya da prim artışı getirdiği için tercih edilmeyen İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatının içerisinde yer aldığı kasko poliçesi, araç sahibinin üçüncü kişilere verdiği maddi ve bedeni zararların trafik sigortası teminatlarını aşan kısmını teminat altına alıyor.

İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI'NDA VATANDAŞLARIN BİLİNCİ YÜKSEK

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası'na (İMM) son yıllarda vatandaşların ilgisinin arttığını belirten Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, şunları söyledi: "İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası konusunda bilinirlik anlamında sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda bilinç çok yüksek. Bireyler, ihtiyari mali mesuliyet teminatını oto sigortalarıyla birlikte alıyor. Hatta ihtiyari mali mesuliyet teminatının eksik olması, bireylerin ürün alıp almama kararlarını da etkiliyor. Sigortalılar, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası'nda artık sigorta şirketleriyle limitler konusunda pazarlık yapıyor."

SİGORTALILAR İMM'Yİ İHMAL ETMESİNLER

Sigortalıların İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasını ihmal etmemesi gerektiğini kaydeden Tema Sigorta Danışmanlık Yönetici Ortağı Cengizhan Korkut, "Unutulmamalı ki sonuç olarak kişi kendi mal varlığından bir noktada vazgeçse bile karşı taraf bundan vazgeçmemektedir. Yani kişi kendisinden daha çok karşı taraftan gelebilecek taleplere odaklanması gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki trafik sigortasının üzerindeki limitlerde İMM sigortasını sigortalıların ihmal etmemesi gerekiyor" dedi.

Trafik kazalarında maddi hasarlar yanında manevi tazminatların da çok önemli olduğunu dile getiren Korkut, sigortalıların bunu çoğu zaman gözden kaçırdıklarını belirterek, "Maddi tazminatlar en nihayetinde belirli seviyelerde ve tahmin edilebilir noktalarda karşımıza çıksa da manevi tazminatların kesinlikle belli limiti olmamasından dolayı ucu her zaman açık. Bundan dolayı manevi tazminatları kapsayabilecek ihtiyari mali mesuliyet teminatına kasko sigorta poliçeleri içerisinde yer verilmesi gerektiğini sigortalılarımıza anlatmalıyız" diye konuştu.

LİMİT 39 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Öte yandan şu anda trafik sigortasında bir kaza anında ödenen maksimum limit; kaza başına maddi hasar olarak 36 bin TL. 2020 yılında bu rakam 39 bin TL'ye yükseliyor. Kişilere yönelik meydana gelecek hasarlarda tedavi giderleri olarak belirlenen limit ise 360 bin TL. 2020 yılında bu rakam da 390 bin liraya yükselecek.