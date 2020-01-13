TürkAkım’ın montajı Quick Sigorta’ya emanet

Türk Akımı ya da resmi adıyla TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin montaj sürecinin sigortası Quick Sigorta tarafından gerçekleşti. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kara ve deniz olmak üzere iki bölümden oluşan dev projenin montaj sürecini sigortaladıklarını açıkladı. Projenin poliçe başlangıcının Şubat 2019 olduğunu belirten Yaşar, "Ortalama 250 milyon lira gibi bir sigortalama yapıldı. Bir yıldan daha bir kısa sürede tamamlanarak Türkiye'nin stratejik önemini kuvvetlendiren bir proje hayata geçti. Montaj için All Risk kapsamında teminat alındı. Yani montaj sırasında tüm risk Quick Sigorta tarafından üstlenilmiş oldu. İki farklı müteahhit tarafından gerçekleşen inşaatın ikisinin sigortasını da gerçekleştirmiş olduk. Böyle dev bir projede yer almaktan mutluyuz" diye konuştu.

TÖRENLE HİZMETE GİRMİŞTİ

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı önceki gün düzenlenen törenle hizmete girmişti. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılmıştı.

31 ARALIK'TA GAZ AKIŞINA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı. Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi. Her bir hattı 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15.75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken; aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.