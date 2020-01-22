Kurumsal girişimcilik daha profesyonel olmalı

SABAHolarak sigorta sayfalarında çok da sık görmediğimiz insurtech'lere mümkün olan en geniş yeri vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı hem az hem de kendilerini tanıtmak konusunda oldukça zorlanıyorlar.faaliyet gösteren firmalar ile sıklıkla bir araya gelip kendilerini sektörün profesyonellerine anlatmaları için röportajlar yapıyoruz. Bu röportajlarda ve sonrasında en çok duyduğum cümleşeklinde. Bu sorunu çözmek için sektördeki firmaların bir mekanizmaya ihtiyacı var. Başta Almanya ve ABD olmak üzere insurtech'lerin peşinde koşan bir sektör varken Türkiye'de maalesef durum pek de böyle değil. Kurum içinde bir departman veya görevlendirilecek bir ekibin bu girişimleri bulmak kadar onları yönlendirmesine de ihtiyaç var.çıkması hem sigorta firmaları, hem insurtech'ler hem de Türkiye ekonomisi için fayda sağlar. Sigorta şirketlerinin verimini ve ölçeğini büyütürken bir yandan da yeni istihdam alanları yaratmış oluruz. Bankacılık sektörünün yaptığı işbirliklerinin sigorta sektöründe de uygulanması aslında pazarın büyüklüğünü de etkileyecek bir unsur. Mobil uygulamalar bankacılık dışı kesimi nasıl sektöre çekiyorsa sigorta yaptırmayan ya da farkındalığı olmayanlar için de işe yarayabilir bu model.Kafayı biraz kaldırıp son günlerin moda tabiri ileolmakta fayda var.

BUGÜN NELER OLDU